Mersin\'de ekipler yangına karşı teyakkuzda, orman müdürü denetim yaptı

Mersin'de yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı ekipler teyakkuzda tutuluyor.

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, İşletme Müdür Yardımcısı ve işletme şefleriyle birlikte Sipahili, Büyükeceli ve Delikkaya İlk Müdahale Ekiplerini ziyaret etti.

Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan 'ateş savaşçıları' ile bir araya gelen Kızıl, bölgede etkili olan yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riskinin arttığına dikkat çekti. Ekiplerin her an göreve hazır şekilde teyakkuzda bulunmasının önemine vurgu yapan Kızıl, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Kızıl, yapımı devam eden Lapa ve Şırşır İlk Müdahale Ekip Binalarında da incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında orman köylüleriyle bir araya gelen Kızıl, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini artırdığını belirterek vatandaşların daha dikkatli ve hassas davranmasını istedi.

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayan Kızıl, anız ve bahçe atıkları gibi yangın riski oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması konusunda da uyarılarda bulundu.

Yetkililer, özellikle sıcaklıkların yüksek, nem oranının düşük ve rüzgarın kuvvetli olduğu dönemlerde çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşların azami dikkat göstermesini istedi.