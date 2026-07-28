Mersin'de Fırtınada Batık Tekne Caretta Yuva Alanında - Son Dakika
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Mersin'de Fırtınada Batık Tekne Caretta Yuva Alanında

Mersin\'de Fırtınada Batık Tekne Caretta Yuva Alanında
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Mersin kıyılarında, caretta carettaların yuvalama alanına batık bir tekne vurdu. Yavruların çıkması bekleniyor.

Mersin'de fırtınada batık olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 metrelik eski bir tekne deniz kaplumbağalarının (caretta caretta) koruma altındaki yuvalama alanında kıyıya vurdu. Teknenin olduğu bölgede caretta cerattaların yuvalarına yumurta bırakması da görüntülendi.

Meteorolojinin Doğu Akdeniz için hafta sonu yaptığı uyarı sonrası Mersin kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle zaman zaman olumsuzluklar da yaşandı. Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'ndeki deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı korum alanına yaklaşık 10 metrelik eski bir teknenin vurduğu ortaya çıktı. Batık olduğu düşünülen teknenin fırtına ile birlikte sürüklenerek bölgeye geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Dünyada iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'de resmi olarak koruma altında olan 4 farklı noktadan biri olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde anaçların yumurta bırakmaları da görüntülendi. Her gün çok sayıda anaç geceden sabahın ilk ışıklarına kadar yuva açarak yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denizle buluşuyor. Bugünlerde ilk anaçların bıraktığı yumurtalardan yavruların da çıkması bekleniyor.

"Şu an tam yumurtalardan yavruların çıkıp denize ulaşma mevsimi"

Sahile hafta sonu yaşanan yoğun fırtına nedeniyle batık bir balıkçı teknesinin vurduğunu belirten Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr.Nihal Denli, "Yaşanan fırtına nedeniyle çok yoğun bir şekilde denizde taşınmalar oldu. Bunlardan bir tanesi de kıyımıza vurmuş durumda. Bildiğiniz üzere enstitümüz kıyıları caretta carettaların doğal yumurtlama alanı, şu an tam yumurtalardan yavruların çıkıp denize ulaşma mevsimi. Dolayısıyla biz de bu batık teknenin bir an önce kaldırılıp yavruların güvenli ve sağlıklı bir şekilde denize ulaşması için gerekli girişimleri başlattık. En kısa sürede teknemiz sahilden kaldırılacak ve yavrular denize sağlıklı bir şekilde ulaşacak" dedi.

Teknenin 8-10 metre civarında olduğunu kaydeden Denli, "Muhtemelen yeni batmış bir tekne değil. Birkaç yıl önce batmış, deniz dibinde kalmış fırtınayla sahile vurmuş olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Mersin, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin'de Fırtınada Batık Tekne Caretta Yuva Alanında - Son Dakika

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