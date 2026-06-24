Mersin\'de kadın üreticilere yangın güvenliği eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hamzabeyli Köyümüz Atölyeden yararlanan kadın üreticilere yönelik yangın güvenliği eğitimi ve uygulamalı tatbikat düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde kadınlara yangının çıkış nedenleri, yangın sınıfları, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı hakkında bilgi verildi. Teorik eğitimin ardından düzenlenen uygulamada katılımcılar yangın söndürme tüplerini kullanarak olası bir yangına müdahale etmeyi öğrendi.

"Orman yangınlarına karşı bilinçli olunmalı"

İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli itfaiye çavuşu Raşit Duranoğlu, yangın eğitimlerinin can ve mal kayıplarını önlemede büyük önem taşıdığını belirtti. Eğitimlerde yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımına da yer verdiklerini ifade eden Duranoğlu, özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

15 Mayıs-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatan Duranoğlu, vatandaşlardan anız, çalı ve çırpı yakmamalarını, kamp ve piknik faaliyetlerini ise yalnızca izin verilen alanlarda gerçekleştirmelerini istedi.

"Atölye daha güvenli hale geldi"

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli gıda mühendisi Dilara Aytuttu ise Hamzabeyli Köyümüz Atölyede üretim yapan kadınların yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendiklerini belirterek, verilen eğitim sayesinde atölyenin daha güvenli bir çalışma ortamına kavuştuğunu ifade etti.

Katılımcılardan eğitime tam not

Hamzabeyli Mahallesi sakinlerinden Şaheser Saydam, daha önce yangın tatbikatına katılmadığını belirterek, farklı yangın söndürme tüplerinin kullanımını uygulamalı olarak öğrenmenin önemli bir deneyim olduğunu söyledi. Şükran Ak da eğitim sayesinde eksik bilgilerini tamamladıklarını ve yangın söndürme konusunda pratik yapma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Yetkililer, kent genelinde sürdürülen eğitimlerle vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. - MERSİN