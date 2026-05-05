Mersin\'de kar güzelliği dronla görüntülendi

05.05.2026 11:02  Güncelleme: 11:03
Mersin'in Erdemli ilçesinde Torosların eteğinde mayısta karla kaplanan kırsal mahalleler ve ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava 3 gündür Mersin genelinde etkili olurken, bin 300 rakım üzerinde Torosların eteğindeki birçok mahalle ise karla kaplandı. Erdemli ilçesine bağlı Güneyli, Güzeloluk, Sorgun ve Toros mahallelerinde lapa lapa kar yağdı. Karla kaplanan kırsal mahalleler ve ormanlık alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise karla kaplı yolları açmak için çalışma yaptı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgelerde çalışma yapan ekipler, başta kırsal mahallelerin ana ulaşım noktalarını temizledi. Kar yağışının sürdüğü ekiplerin bölgede çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

"30 yıl aradan sonra kış sürpriz yaptı"

Kar yağışının devam ettiğini belirten Sorgun Mahalle Muhtarı Mehmet Gür, "Son 30 yıl aradan sonra kar kış bir sürpriz yaptı, köyümüze 30 santim kar yağdı. Çok güzel bir kış geçirdik. Bereketli bir kışın arkasından mayısta yağan sürpriz 30 santimlik karla karşılaştık. Yıllardır yaşamamış olduğumuz bir olaydı. Bereketli bir kış geçirdik. Barajımız yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Son 5-6 yıldır yaşamış olduğumuz kuraklıktan dolayı su kaynaklarımızın tamamına yakını kurumuştu, şu anda hepsi doldu" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

