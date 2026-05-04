Mersin'de mayıs ayında kar sürprizi, ekipler sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de mayıs ayında kar sürprizi, ekipler sahada

Mersin\'de mayıs ayında kar sürprizi, ekipler sahada
04.05.2026 17:42  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs ayında etkili olan soğuk ve kar yağışı Mersin'in yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkilerken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolları açmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mayıs ayında etkili olan soğuk ve kar yağışı Mersin'in yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkilerken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolları açmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yaz mevsiminin habercisi olan mayıs ayına girilmesine rağmen ülke genelinde etkili olan soğuk ve karlı hava, Mersin'de de etkisini gösterdi. Sahil kesiminde etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Teyakkuzda bekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan yolları açmak için Gülnar, Erdemli, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerine bağlı yüksek rakımlı yerlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Değnek, Arslanköy, Tırtar, Ayvalı, Yavca, Sadiye ve Alanyalı ile Erdemli ilçesine bağlı Sorgun, Hacıalanı, Akpınar ve Kuşluca ile Mut ilçesine bağlı Hacıahmetli, Darboğaz ve Tozlu mahalle yollarında da kar temizleme ve yol açma faaliyetlerini sürdürürken, Çamlıyayla ilçesinde de ise kar küreme faaliyetlerini devam ettiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Toroslar'da 35 personel 15 iş makinesi, Erdemli'de 4 personel 4 iş makinesi, Mut ilçesinde ise 1 araç ve 1 personel ile çalışma yapıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin'de mayıs ayında kar sürprizi, ekipler sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Ünlü isimden Osimhen’e kritik uyarı: O takımdan uzak dur Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

17:42
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
17:32
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 18:05:54. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de mayıs ayında kar sürprizi, ekipler sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.