Mersin\'de gerçeğini aratmayan orman yangını tatbikatı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silifke ilçesinde gerçekleştirilen orman yangını tatbikatında, olası büyük yangınlara karşı ekiplerin müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi.

Silifke ilçesine bağlı Çadırlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikat, senaryo gereği çıkan orman yangınının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle başladı. İhbarın ardından Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının hızla yayıldığı ve kor sıçramalarıyla farklı noktalarda yeni yangın odaklarının oluştuğu senaryosu uygulandı.

Yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine Silifke Orman İşletme Müdürü ve İşletme Şefi bölgeye gelerek çalışmaları koordine etti. Çamdüzü mevkiinde konuşlu yangın söndürme helikopteri havalanarak hava müdahalesine başladı. Daha sonra çevre işletme müdürlüklerinden takviye ekipler bölgeye yönlendirildi.

Tatbikatın ilerleyen aşamalarında ilçe orman işletme müdürlüklerinden gelen ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Hava filosuna iki helikopter daha eklenerek müdahale kapasitesi artırıldı. Yangının geniş alanlara yayılması senaryosu üzerine Çadırlı mevkiinde Toplanma Merkezi oluşturularak Yangın Koordinasyon Merkezi kuruldu. Bölgeye sevk edilen tüm ekiplerin yönetim ve koordinasyonu bu merkezden sağlandı.

Yangının genel sevk ve idaresi Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülürken, tatbikata Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve su tankerleri, Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA araçları ile iş makineleri de destek verdi.

Toplam 423 hektarlık alanda gerçekleştirilen tatbikatta 26 arazöz, 3 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 2 TOMA, 3 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri olmak üzere toplam 61 araç ve hava unsuru görev aldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, olası büyük orman yangınlarına karşı ekiplerin hazırlık seviyesi, müdahale kabiliyeti ve kurumlar arası koordinasyon başarıyla test edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, orman yangınlarıyla mücadelede hazırlık ve koordinasyonun hayati önem taşıdığını belirterek, benzer tatbikatların düzenli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - MERSİN