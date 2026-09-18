Mersin\'de orman yollarında yangın riskine karşı güvenli hat eğitimi yapıldı

Mersin'de orman yollarında yangın riskine karşı güvenli hat eğitimi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de ormanların yangınlardan korunması için yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarına yönelik eğitim düzenlendi. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğündeki eğitim, arazide uygulamalı olarak sürdürüldü.
Mersin'de ormanların yangınlardan korunması amacıyla yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarına yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, ormanlık alanlardan geçen yol güzergahlarında yangın riskini azaltmaya yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Teorik eğitim, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin başkanlığında gerçekleştirildi.
Eğitime, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Süleyman Nafile, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Silvikültür Şube Müdürü Ferhat Kaya, Erdemli Orman İşletme Müdürü Mehmet Akbudak, işletme müdür yardımcıları ve şefler katıldı.
Eğitimler, Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl'ın katılımıyla arazide uygulamalı olarak sürdürüldü. Uygulamalarda, yol kenarlarındaki yanıcı maddelerin azaltılması, yangının hızlı şekilde yayılmasının önüne geçilmesi ve ekiplerin yangına müdahalesini kolaylaştıracak güvenli hatların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Orman yollarında gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarının, olası yangınlarda alevlerin ilerlemesinin yavaşlatılması ve ekiplerin müdahale imkanlarının artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.
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