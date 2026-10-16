Mersin'de şiddetli yağış sonrası su baskınlarına belediye ekipleri müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mersin'de şiddetli yağış sonrası su baskınlarına belediye ekipleri müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri Akdeniz ilçesinde tahliye çalışması yürütürken Mezitli'de riskli bölgelerde önlem aldı.

Mersin'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. İhbarlar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, taşkınların meydana geldiği noktalarda su tahliye çalışmalarına başladı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bazı evlerde yağış nedeniyle su baskınları yaşandığı yönündeki ihbarlar üzerine Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çay Mahallesi'ndeki 6470, 6440 ve 6423. sokaklarda su tahliye ve müdahale çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kültür Mahallesi 4316. Sokak'ta bulunan bir iş yerindeki su tahliye işleminin ise tamamlandığı kaydedildi. Yağışlara karşı teyakkuzda bulunan belediye ekiplerinin su baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Mezitli Belediyesi de ilçede etkili olan yoğun yağışların neden olabileceği su baskınları ve olumsuzluklara karşı ekiplerini sahaya yönlendirdi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, riskli bölgelerde kontrollerini gerçekleştirerek gerekli önlemleri aldı.

Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı da ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Yağışlardan etkilenebilecek bölgelerde incelemelerde bulunan Selağzı, muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA
Hava DurumuAcil DurumMezitliAkdenizMersinGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
İstanbul’un yanı başına kış geldi Bu görüntüler az önce çekildi İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
Her şeyi yiyip bitiriyorlardı Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı
Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü Koğuşunda ölü bulundu Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü! Koğuşunda ölü bulundu
21:41
Trump: İran’a mini nükleer bomba atabilirim
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim
21:33
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
20:17
Brent petrol 110 dolara yükseldi
Brent petrol 110 dolara yükseldi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 23:12:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin'de şiddetli yağış sonrası su baskınlarına belediye ekipleri müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei