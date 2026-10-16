Mersin'de şiddetli yağış sonrası su baskınlarına belediye ekipleri müdahale etti

Mersin'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. İhbarlar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, taşkınların meydana geldiği noktalarda su tahliye çalışmalarına başladı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bazı evlerde yağış nedeniyle su baskınları yaşandığı yönündeki ihbarlar üzerine Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çay Mahallesi'ndeki 6470, 6440 ve 6423. sokaklarda su tahliye ve müdahale çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kültür Mahallesi 4316. Sokak'ta bulunan bir iş yerindeki su tahliye işleminin ise tamamlandığı kaydedildi. Yağışlara karşı teyakkuzda bulunan belediye ekiplerinin su baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Mezitli Belediyesi de ilçede etkili olan yoğun yağışların neden olabileceği su baskınları ve olumsuzluklara karşı ekiplerini sahaya yönlendirdi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, riskli bölgelerde kontrollerini gerçekleştirerek gerekli önlemleri aldı.

Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı da ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Yağışlardan etkilenebilecek bölgelerde incelemelerde bulunan Selağzı, muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.