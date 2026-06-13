Mersin\'de sinek ve haşerelere karşı yoğun mesai

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sinek ve haşere sorununa karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, 13 ilçede hem planlı programlar hem de vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gece gündüz mücadele yürütüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz mevsimine girilmesiyle birlikte, haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Bol yağışlı geçen kış ayları boyunca binlerce noktada ilaçlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte haşere, sinek ve diğer zararlılara karşı mücadele mesaisini artırdı. Dere yatağı, su birikintileri, rögar, kanalizasyonlar, yeşil alanlar, çöp konteynerleri, sulama havuzları, apartman bodrum katları, su kanalları gibi alanları kendine üreme alanı yapan sivrisinek, fare, karasinek, yakağan, hamam böceği ve diğer zararlılarla mücadele çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvan popülasyonunun fazla olduğu kırsal bölgelerde olduğu gibi, kent merkezinde de ciddi çalışmalar yürütüyor. Zararlılara karşı hız kesmeden mücadele eden ekipler, kentin 13 ilçesinde gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

"56 merkez ve 124 kırsal mahallemizde larva ve haşere ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü İlaçlama Birim Amiri Kaplan Sandal, merkez ve bağlı mahallelerde yoğun şekilde faaliyet yürüttüklerini kaydederek, "56 merkez ve 124 kırsal mahallemizde larva ve haşere ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bölgemizde Şarlak Deresinin ıslah çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.

Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen taleplerin de karşılanması adına özel çalışma yürütüldüğünü belirten Sandal, "Özellikle hayvancılık yapan vatandaşlarımız, hayvan gübrelerini yaşam alanlarından uzak bir yere bırakmalı ve bahçelerinde üstü açık su birikintisi bırakmamalı" ifadelerini kullandı. - MERSİN