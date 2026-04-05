Belediye ekipleri yangının izlerini sildi, değerli eşyaları teslim etti

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören ev, belediye ekiplerinin yürüttüğü temizlik ve tahliye çalışmasıyla yeniden yaşanabilir hale getirilmeye çalışıldı. Çalışmalar sırasında bulunan nakit para ve banka kartları ise tutanakla ev sahibine teslim edildi.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi'nde bir evde meydana gelen yangının ardından harekete geçti. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen eşyalar ekipler tarafından titizlikle tahliye edilirken, dar sokaklarda manevra kabiliyeti yüksek çöp taksilerle atıklar kısa sürede bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekipler, kaba temizliğin ardından evde biriken is ve külü tazyikli suyla yıkayarak detaylı temizlik gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile yangının izlerinin silinmesi ve evin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için ilk adım atıldı.

Temizlik sırasında yangın kalıntıları arasında bir miktar nakit para ve banka kartları bulan belediye personeli, eşyaları muhafaza altına aldı. Bulunan değerli eşyalar, hazırlanan tutanakla ev sahibine teslim edildi. Yangın nedeniyle zor günler geçiren aile, hem temizlik desteği hem de sergilenen duyarlılık nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti. - MERSİN