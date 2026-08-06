Akdeniz’de yeşil alan işgaline geçit yok - Son Dakika
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Akdeniz’de yeşil alan işgaline geçit yok

Akdeniz’de yeşil alan işgaline geçit yok
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Akdeniz Belediyesi ekipleri, kamuya ait yeşil alanı demir korkuluklarla çevirerek işgal eden kişiye verilen sürenin dolması üzerine iş makineleriyle tahliye gerçekleştirdi; korkuluklar söküldü, tonlarca atık temizlendi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kamuya ait yeşil alanı demir korkuluklarla çevirerek işgal ettiği belirlenen kişiye tanınan yasal sürenin dolmasının ardından belediye ekipleri iş makineleriyle müdahalede bulundu. Operasyonda demir korkuluklar sökülürken, alandaki tonlarca atık da kaldırıldı.

Akdeniz Belediyesi, kamusal alanların işgal edilmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Müfide İlhan Mahallesi'nde bir kişinin kamuya ait yeşil alanı demir korkuluklarla çevirerek şahsi kullanım alanına dönüştürdüğünün belirlenmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yasal işlem başlatıldı. İşgali gerçekleştiren kişiye alanı tahliye etmesi için süre verildi.

Verilen sürede işgalin sonlandırılmaması üzerine Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde bölgeye giderek tahliye çalışması gerçekleştirdi. İş makinelerinin de kullanıldığı operasyonda, yeşil alanı çevreleyen demir korkuluklar oksijen kaynağı ve kesme makineleri yardımıyla söküldü.

Sökülen demir aksamlar ile alanda bulunan çeşitli şahsi eşyalar iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Çalışmalar kapsamında uzun süredir alanda biriktirildiği belirlenen tonlarca atık da temizlendi.

Çevre sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine hızlandırılan çalışmayla, haşere oluşumuna neden olduğu belirtilen alanın yeniden kamu kullanımına kazandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Akdeniz, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akdeniz’de yeşil alan işgaline geçit yok - Son Dakika

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