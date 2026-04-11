MTSO Başkanı Çakır: "Mersin bir dünya değeridir"
11.04.2026 15:24  Güncelleme: 15:25
Mersin'de düzenlenen 'Mersin Marka Rotası' Konferansı, kentin markalaşma vizyonuna ışık tuttu. Etkinlikte, Mersin'in potansiyelinin artırılması için önemli stratejiler değerlendirildi.

Mersin'de iki gün süren 'Mersin Marka Rotası' Konferansı, kentin markalaşma vizyonuna ışık tuttu. Konferansın ardından değerlendirmelerde bulunan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'i dünya çapında konuşulan bir marka kent haline getirmek için önemli bir adım atıldığını söyledi.

Mersin Marka Rotası Konferansı, şehir markalaşmasından KOBİ'lerin dönüşümüne, spordan gastronomiye, fuarlardan turizme kadar geniş bir yelpazede kentin potansiyelini ele aldı. İki gün süren etkinliğe 8 farklı üniversiteden yaklaşık 30 akademisyen ile sektör temsilcileri katıldı. Konferansta, şehirlerin küresel rekabette öne çıkabilmesi için, spor organizasyonlarından gastronomiye, uluslararası fuarlardan turizme kadar birçok alanda Mersin'in marka değerini artıracak fırsatlar değerlendirildi.

Yapılan analizlerde, Mersin'in güçlü üretim altyapısı, limanı, lojistik avantajları, tarımsal zenginliği ve kültürel mirasıyla önemli bir marka şehir potansiyeline sahip olduğu ifade edildi. Bu potansiyelin doğru stratejiler ve ortak bir vizyonla desteklenmesi halinde Mersin'in ulusal ve uluslararası ölçekte çok daha görünür bir konuma ulaşabileceği vurgulandı.

MTSO Reklam Ajansları Meslek Komitesi öncülüğünde, Yapı ve Kamu Müteahhitleri, Akaryakıt İstasyonları ve Deniz Taşımacılığı Meslek Komiteleri'nin desteğiyle, Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ile Marka Konseyi Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Mersin Marka Rotası' Konferansı, kentin ortak akılla şekillenecek marka yolculuğunun güçlü bir başlangıç noktası oldu.

"Markalaşma en başından doğru kurgulanmalı"

Konferansın ardından değerlendirmelerde bulunan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, etkinliğin Mersin'in markalaşma sürecinde önemli bir eşik olduğunu belirtti. Markalaşmanın kendiliğinden gelişen bir süreç olmadığını vurgulayan Çakır, sürecin bilimsel temellere dayanan, kapsayıcı ve stratejik bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Çakır, "Mersin Marka Rotası Konferansı, kentimizin değerlerini görünür kılmak ve firmalarımızın markalaşmasını desteklemek adına önemli bir adımdır. Markalaşma yolda şekillenen bir süreç değildir. En baştan doğru kurgulanmalı, tüm paydaşların dahil olduğu güçlü bir stratejiyle ilerlenmelidir. Bu konferans da bu yaklaşımın ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu" dedi.

Sürecin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirten Çakır, MTSO'nun tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceğini vurgulayarak, "Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, oda ve borsalarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu süreci yöneteceğiz. Önce yerelde sahiplenmeyi sağlayacak, ardından bunu ekonomik değere dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin'in sahip olduğu değerlerin güçlü bir marka hikayesine dönüşeceğini dile getiren Çakır, "Mersin sadece bir coğrafya değil, üretimi, kültürü, hikayeleri ve potansiyeliyle bir dünya değeridir. Biz bu değeri birlikte ortaya çıkaracağız" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

