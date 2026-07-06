Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Gülnar ilçesinde görev yapan helikopter ekibi ile orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Mersin Orman Bölge Müdürü Kızıl, Gülnar ilçesinde görev yapan helikopter ekibi ile orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kızıl, yangın sezonunda görev yapan ekiplerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.
Görevli personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kızıl, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan ekiplere çalışmalarında başarılar diledi. - MERSİN
Son Dakika › Çevre › Mersin Orman Müdürü Yangın Ekiplerini İnceledi - Son Dakika
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