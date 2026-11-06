Mersin Silifke'de Keben İlkokulu öğrencileri fidan dikip can suyu verdi - Son Dakika
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Mersin Silifke'de Keben İlkokulu öğrencileri fidan dikip can suyu verdi

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Mersin Silifke\'de Keben İlkokulu öğrencileri fidan dikip can suyu verdi
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Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Keben İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri fıstık çamı ile mavi servi fidanlarını toprakla buluşturdu. Öğrenciler fidanların can suyunu kendi elleriyle vererek yangın sahasının yeniden yeşillenmesine katkı sundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, Keben İlkokulu öğrencileri de fidan dikim etkinliğine katılarak doğaya katkı sundu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Keben İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri bir araya geldi. Öğrenciler, fıstık çamı ve mavi servi fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, hazırlanan alanlarda fidanların dikimini gerçekleştirirken, can suyunu da kendi elleriyle verdi. Minik öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirdiği etkinlikte, ormanların korunması ve yeni nesillere aktarılmasının önemine de dikkat çekildi.

Yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılmasına katkı sunan öğrencilerin diktiği fidanların, ilerleyen yıllarda büyüyerek bölgenin yeniden yeşil örtüye kavuşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalarla yangınlardan zarar gören sahaların yeniden ormanlaştırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdürürken, çocukların da bu çalışmalara dahil edilmesiyle doğa sevgisi ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amaçlanıyor.

Etkinlik sonunda öğrenciler, diktikleri fidanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek doğaya bıraktıkları yeşil mirasın sevincini yaşadı.

Kaynak: İHA
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