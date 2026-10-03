Mersin Silifke Taşucu'ndan görülen hortum kıyıya ulaşmadan yok oldu - Son Dakika
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Mersin Silifke Taşucu'ndan görülen hortum kıyıya ulaşmadan yok oldu

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Mersin Silifke Taşucu\'ndan görülen hortum kıyıya ulaşmadan yok oldu
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Meteoroloji uyarısının ardından 2 gündür etkili olan yağış sırasında Mersin kıyılarından Akdeniz'de hortum oluştu. Silifke Taşucu'dan görülen hortum kıyıya yaklaşmadan kaybolurken Erdemli ve Silifke'de su baskını ve taşkın uyarılarına rağmen olumsuz durum yaşanmadı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağışlı havanın ara ara etkili olduğu Mersin'in kıyılarından Akdeniz'de oluşan hortum görüntülendi. Bir süre etkili olan hortum kıyıya yaklaşmadan yok oldu.

Meteorolojinin Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyarmasının ardından 2 gündür yağmur ara ara etkili oluyor. Erdemli ve Silifke ilçeleri genelinde daha yoğun olarak etkili olan yağmur nedeniyle su baskını ve taşkın uyarıları yapılmasına rağmen olumsuz bir durum yaşanmadı. Ancak bugün Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nden Akdeniz'de görülen hortum oluştu. Bir süre etkili olan hortum kıyıya yaklaşman kayboldu.

Öte yandan, havanın bugün bölge genelinde parçalı bulutlu olması, zaman zaman ise yağmur yağışının beklendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerHava Durumusu baskınıAkdenizTaşucuMersinGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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