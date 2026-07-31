Mert Irmağı Islah Projesi\'nde İlerleme

Samsun'da, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından taşkın riskini azaltmak amacıyla yapımı sürdürülen 5 milyar 132 milyon TL bütçeli Mert Irmağı Islah Projesi'nde fiziki gerçekleşme yüzde 50'nin üzerine çıktı.

19 Ocak 2024 tarihinde yapımına başlanan proje kapsamında, Mert Irmağı boyunca toplam 2 bin 235 metrelik ıslah hattı oluşturuluyor. Çalışmalar çerçevesinde sağ ve sol sahilde toplam bin 990 metre kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi, deniz çıkışında çift taraflı 245 metre taş tahkimatı, yukarı havzada ise 2 betonarme tersip bendi inşa ediliyor. Ayrıca proje kapsamında 7 araç köprüsü, 1 yaya köprüsü ve 1 servis köprüsü yapılacak.

Çalışmalarda şu ana kadar sağ sahilde bin 264 metre fore kazık, bin 110 metre kaplama duvarı ve bin 87 metre korkuluk; sol sahilde ise bin 887 metre fore kazık, bin 234 metre kaplama duvarı ve bin 124 metre korkuluk imalatı tamamlandı.

Islah hattı uzunluğu 2 bin 235 metre olan projenin Canik ve İlkadım ilçelerine fayda sağlaması bekleniyor.