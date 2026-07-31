Mert Irmağı Islah Projesi'nde İlerleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mert Irmağı Islah Projesi'nde İlerleme

Mert Irmağı Islah Projesi\'nde İlerleme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Mert Irmağı Islah Projesi'nde fiziki gerçekleşme yüzde 50'yi geçti. Proje 5,1 milyar TL.

Samsun'da, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından taşkın riskini azaltmak amacıyla yapımı sürdürülen 5 milyar 132 milyon TL bütçeli Mert Irmağı Islah Projesi'nde fiziki gerçekleşme yüzde 50'nin üzerine çıktı.

19 Ocak 2024 tarihinde yapımına başlanan proje kapsamında, Mert Irmağı boyunca toplam 2 bin 235 metrelik ıslah hattı oluşturuluyor. Çalışmalar çerçevesinde sağ ve sol sahilde toplam bin 990 metre kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi, deniz çıkışında çift taraflı 245 metre taş tahkimatı, yukarı havzada ise 2 betonarme tersip bendi inşa ediliyor. Ayrıca proje kapsamında 7 araç köprüsü, 1 yaya köprüsü ve 1 servis köprüsü yapılacak.

Çalışmalarda şu ana kadar sağ sahilde bin 264 metre fore kazık, bin 110 metre kaplama duvarı ve bin 87 metre korkuluk; sol sahilde ise bin 887 metre fore kazık, bin 234 metre kaplama duvarı ve bin 124 metre korkuluk imalatı tamamlandı.

Islah hattı uzunluğu 2 bin 235 metre olan projenin Canik ve İlkadım ilçelerine fayda sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mert Irmağı Islah Projesi'nde İlerleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Mültecilikten NBA’ye uzanan örnek hayat Mültecilikten NBA'ye uzanan örnek hayat

12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 12:18:35. #7.12#
SON DAKİKA: Mert Irmağı Islah Projesi'nde İlerleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.