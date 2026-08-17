Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi - Son Dakika
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Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi

Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
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“Altın Çocuk” lakabıyla tanınan Ahmet Sinci, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile bir araya geldi. İkilinin buluşmada birlikte verdiği poz dikkat çekti.

“Altın Çocuk” lakabıyla tanınan Ahmet Sinci, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile buluştu. Sinci ile Osimhen, buluşma sırasında objektif karşısına geçerek birlikte poz verdi. Osimhen'in başparmağını kaldırarak poz verdiği karede Ahmet Sinci de iki eliyle zafer işareti yaptı. İkilinin oldukça neşeli olduğu görülen fotoğraf, buluşmadan dikkat çeken anlardan biri oldu.

YILDIZ GOLCÜYLE BULUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Osimhen ile yan yana gelen Ahmet Sinci'nin heyecanı da fotoğrafa yansıdı. Osimhen de Sinci'nin isteğini geri çevirmeyerek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Böylece ikilinin buluşmasından renkli bir kare ortaya çıktı.

Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi

Victor Osimhen, Galatasaray, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Altın?... gram ons?.... ha çeyrek tamam ok :) 0 0 Yanıtla
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