Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Gençlerbirliği karşılaşmasında İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de tercih etmesi ve ikinci yarıda da bir süre sahada tutması eleştirileri beraberinde getirdi.

Hücumda üretken ve etkili olması beklenen milli futbolcu, ilk yarıda beklentilerin uzağında kaldı. İrfan Can'ın ikinci yarıda da sahada kalmaya devam etmesi, İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini tartışmaya açtı.

İKİNCİ GOLDE RAKİBİNİ KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin rakip kalede daha etkili olması gereken bölümde İrfan Can Kahveci beklenen katkıyı sağlayamadı. Tecrübeli futbolcunun rakibini kaçırması, Gençlerbirliği'nin attığı ikinci golde kritik rol oynadı. İrfan Can'ın etkisiz performansına rağmen 59. dakikaya kadar sahada kalması, teknik heyetin tercihlerine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

59 DAKİKADA 34 KEZ TOPLA BULUŞTU

İrfan Can Kahveci'nin performansı istatistiklere de yansıdı. Milli futbolcu, sahada kaldığı 59 dakikada yalnızca 34 kez topla buluştu. 23 pas denemesinde yüzde 78,3 isabet oranı yakalayan İrfan Can'ın yaptığı 3 ortanın yalnızca biri isabetli oldu. İki şut girişiminde de kaleyi bulamayan tecrübeli futbolcu, girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

GREENWOOD 30 DAKİKADA ONU GEÇTİ

İrfan Can Kahveci'nin yerine 59. dakikada Greenwood oyuna dahil oldu. Yaklaşık 30 dakika sahada kalan Greenwood, 53 kez topla buluşarak İrfan Can'ın 59 dakikada ulaştığı 34 topla buluşma sayısını geride bıraktı. Bu istatistik, İrfan Can Kahveci'nin Gençlerbirliği karşısındaki etkisiz performansının en dikkat çeken detaylarından biri oldu.