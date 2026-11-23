Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisle birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde görülecek buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.