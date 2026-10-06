Meteoroloji 14. Van Bölge, 2200 metre üzeri kar, güneyde kuvvetli sağanak bekliyor - Son Dakika
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Meteoroloji 14. Van Bölge, 2200 metre üzeri kar, güneyde kuvvetli sağanak bekliyor

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Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, 2200 metre üzerinde karla karışık yağmur ve kar bekliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilerek dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, 2200 metre ve üzeri rakıma sahip olan yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edilmektedir. 2200 metre ve üzeri rakıma sahip olan yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Gürpınar) ilçelerinin kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Yağışların 2200 metre ve üzeri rakıma sahip olan yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA
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