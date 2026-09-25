Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'ne göre Eskişehir'de sıcaklık 1-3 derece artacak

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği, sabah ilk saatlerde iç kesimlerde yer yer pus ve hafif kırağı hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması beklenirken, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir genelinde hava sıcaklığının en yüksek 27 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde, en düşük ise 17 derece ile Mihalıççık ilçesinde olacağı değerlendiriliyor.