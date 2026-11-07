Meteoroloji, Bayburt\'ta cumartesi gecesi başlayacak zirai dona karşı üreticileri uyardı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt'ta cumartesi gecesinden itibaren etkili olması beklenen zirai dona karşı üreticileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bölge genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette etkili olacak zirai donun 3 gün sürmesi, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle 10 Kasım Salı günü saat 10.00'dan itibaren don riskinin azalması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde) 7 Kasım 2026 Cumartesi (yarın) gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.