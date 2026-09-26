Meteoroloji\'den Muğla iç kesimlerine Pazar günü 21-50 kg/m2 yağış uyarısı geldi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 27 Eylül Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimleri için yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.