Meteoroloji\'den Muğla iç kesimlerine Pazar günü 21-50 kg/m2 yağış uyarısı geldi

Meteoroloji'den Muğla iç kesimlerine Pazar günü 21-50 kg/m2 yağış uyarısı geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın iç kesimlerinde 27 Eylül Pazar öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Kuvvetli (21-50 kg/m2) yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 27 Eylül Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimleri için yağış uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kaynak: İHA
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