Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya ve Bolu çevrelerinde aralıklı yağış görüleceği, ülke genelinin ise parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, bazı yerlerde gök gürültülü sağanak biçiminde gerçekleşmesi, akşam saatlerinden itibaren ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu kıyıları, Sinop, Rize, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ülkenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat), Hatay çevrelerinde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 9