Meteoroloji, Marmara'da 4 Kasım'da 4 il için sarı kodlu fırtına uyarısı verdi - Son Dakika
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Meteoroloji, Marmara'da 4 Kasım'da 4 il için sarı kodlu fırtına uyarısı verdi

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Meteoroloji, Marmara\'da 4 Kasım\'da 4 il için sarı kodlu fırtına uyarısı verdi
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Meteoroloji, 4 Kasım Çarşamba ilk saatlerden itibaren Tekirdağ başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar riski bulunurken, fırtınanın 5 Kasım sabahı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'i kapsayan geniş bir alanda etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarına ilişkin kritik uyarıda bulundu. Yayımlanan sarı kodlu meteorolojik uyarıya göre, 4 Kasım Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren başta Tekirdağ olmak üzere İstanbul, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Bölge genelinde hava şartlarının kısa sürede sertleşeceği tahmin edilirken, ani ve kuvvetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor. Özellikle şehir merkezlerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşabileceği, altyapının yetersiz kaldığı noktalarda ise su baskını ve sel riskinin artabileceği belirtiliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde rüzgarın 4 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Özellikle Tekirdağ ve İstanbul'un kıyı kesimleri başta olmak üzere deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, küçük teknelerin fırtınadan olumsuz etkilenebileceği değerlendiriliyor. Fırtınanın 5 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınayla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi.

Yetkililer, özellikle dere yatakları ve su taşkını riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Motorlu kuryeler, motosiklet sürücüleri ve trafikte seyreden vatandaşların kuvvetli rüzgar nedeniyle daha dikkatli hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

Meteorolojik uyarının ardından Tekirdağ başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Sakarya'da yaşayan vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmesi istendi. Denizcilerin fırtına süresince tedbirli olması, küçük tekne sahiplerinin gerekli önlemleri alması ve vatandaşların zorunlu olmadıkça riskli hava koşullarında dışarı çıkmaması tavsiye edildi.

Meteoroloji'nin yayımladığı sarı kodlu uyarı kapsamında, hava şartlarının etkili olacağı saatlerde resmi kurumların duyurularının takip edilmesi gerektiği hatırlatılırken, Marmara Bölgesi'nde gözler Çarşamba günü etkisini artırması beklenen sağanak ve fırtınaya çevrildi.

Kaynak: İHA
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