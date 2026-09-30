Meteoroloji, Tunceli için 1 Ekim sabahından itibaren kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji, Tunceli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 01.10.2026 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Tunceli ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.