Milas İncekum Plajı\'nda kıyıya vuran ölü balıklar için inceleme başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde kıyıda ölü balıkların bulunması üzerine tarım müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bozbük Mahallesi İncekum Plajı'nda kıyıya ölü balıkların vurduğu yönündeki ihbar üzerine ekiplerimizce bölgede inceleme gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, kıyıya çok sayıda kupez cinsi balığın vurduğu tespit edildi. Balıklar üzerinde gerçekleştirilen organoleptik muayenede ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Gerekli incelemelerin yapılması amacıyla ölü balıklardan ve deniz suyundan numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Öte yandan, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Belediyesi koordinasyonunda ölü balıkların toplanması ve imhasına yönelik çalışmalar başlatıldı" denildi.