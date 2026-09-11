Milas İncekum Plajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar için inceleme başlatıldı
Muğla'nın Milas ilçesindeki İncekum Plajı'nda kıyıya çok sayıda kupez cinsi ölü balık vurdu. Tarım müdürlüğü balıklardan ve deniz suyundan numune alıp laboratuvara gönderdi; belediye ile birlikte toplama ve imha çalışması yürütülüyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde kıyıda ölü balıkların bulunması üzerine tarım müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bozbük Mahallesi İncekum Plajı'nda kıyıya ölü balıkların vurduğu yönündeki ihbar üzerine ekiplerimizce bölgede inceleme gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde, kıyıya çok sayıda kupez cinsi balığın vurduğu tespit edildi. Balıklar üzerinde gerçekleştirilen organoleptik muayenede ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Gerekli incelemelerin yapılması amacıyla ölü balıklardan ve deniz suyundan numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Öte yandan, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Belediyesi koordinasyonunda ölü balıkların toplanması ve imhasına yönelik çalışmalar başlatıldı" denildi.
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