Milas\'ta içme suyu arızası 7 saatlik çalışmayla giderildi

Muğla'nın Milas ilçesinde Güllük ve Zeytinlikuyu mahallelerini besleyen içme suyu hattında meydana gelen arıza, MUSKİ ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik çalışmasıyla giderildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül ve Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali, arızanın giderilmesi için sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Edinilen bilgiye göre, Güllük ve Zeytinlikuyu mahallelerini besleyen içme suyu hattında dün saat 11.00 sıralarında arıza meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla bölgeye yönlendirilen MUSKİ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından hat arızası saat 18.00'de giderildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle arızanın kısa sürede onarılarak mahallelerde uzun süreli su kesintisi yaşanmasının önüne geçildi.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, çalışmaları sahada takip ederek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.