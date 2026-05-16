Muğla'da 473 tesise uygunluk raporu verildi

16.05.2026 14:08  Güncelleme: 14:09
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının ardından Muğla'da konaklama tesislerinde yangın güvenliği denetimleri yapıldı. 473 tesise uygunluk raporu verilirken, eksikliği bulunan işletmelere düzenleme süresi tanındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bolu Kartalkaya'daki otel yangın faciasının ardından Muğla genelinde konaklama tesislerinde denetimler sonrasında 473 tesise itfaiye uygunluk raporu verirken, eksikliği bulunan işletmelere gerekli düzenlemeleri yapmaları için süre tanıdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelindeki konaklama tesislerinde yangın güvenliği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde bin 583 konaklama tesisi ile restoran işletmecileri itfaiyeye müracaata bulundu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından şu ana kadar bin 213 konaklama tesisinde yangın sistemleri kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde işletmelerin yangın güvenliği açısından mevcut durumları değerlendirilerek eksiklikler tespit edildi.

Planlamalara göre aralıksız süren denetimler kapsamında Muğla genelinde toplam 473 konaklama tesisine itfaiye uygunluk raporu düzenlendi. Marmaris'te 156, Fethiye'de 106, Ortaca'da 49, Datça'da 46, Bodrum'da 39, Köyceğiz'de 22, Ula'da 22, Milas'ta 19, Dalaman'da 5, Menteşe'de 7 ve Seydikemer'de 2 konaklama tesisine itfaiye uygunluk raporu verildi. İtfaiye uygunluk raporu almayan tesisleri eksikliklerinin giderilmesi için süre verildi.

Başkan Aras: "Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, il genelinde sürdürülen yangın güvenliği denetimlerinin vatandaşların can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, turizm kentinde tüm işletmelerin gerekli tedbirleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Aras, "Kartalkaya'da yaşanan acı olay hepimizi derinden üzdü. Benzer olayların yaşanmaması için Muğla'mızda konaklama tesisleri ve restoranlarda yangın güvenliği denetimlerini titizlikle sürdürüyoruz. İtfaiye ekiplerimiz; işletmelerimizin eksiklerini belirliyor, gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Amacımız vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede sağlamak. Muğla dünyanın önemli turizm kentlerinden biri. Bu nedenle tüm tesislerimizin yangın güvenliği konusunda gerekli standartları taşıması büyük önem taşıyor" dedi. - MUĞLA

