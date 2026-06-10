Muğla\'da Çocuklara Orman Yangını Eğitimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, geleceğin teminatı olan çocuklara orman sevgisini aşılamak ve yangınlara karşı bilinçlendirmek amacıyla Denizova İlköğretim Okulu'nda kapsamlı bir yangın tatbikatı ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı teyakkuzda olan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, bir yandan alevlerle mücadele hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan toplumsal farkındalık eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Denizova İlköğretim Okulu'nda öğrencilere yönelik orman yangınları eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Denizova Orman İşletme Şefi Sercan Eken tarafından gerçekleştirilen eğitimde, geleceğimiz olan minik öğrencilere ormanların doğa ve insan hayatı için önemi anlatıldı. Orman yangınlarının çıkış nedenleri ve yangınları önlemek için alınması gereken tedbirler hakkında uygulamalı bilgiler veren Şef Sercan Eken, çocuklara yeşil vatanı koruma bilincini aşıladı.

Eğitimde özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, çevreye çöp bırakılmaması gerektiği vurgulanırken, herhangi bir duman veya yangın görüldüğünde acil durum hattı olan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin zaman kaybetmeden aranması gerektiği hatırlatıldı.

Bilgilendirme sunumunun ardından okul bahçesinde uygulamalı yangın tatbikatına geçildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme araçlarının (arözöz) da hazır bulunduğu tatbikat, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Bir yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, ekiplerin gözetiminde yangın söndürme hortumlarını kullanarak adeta birer küçük itfaiyeci gibi söndürme çalışmalarına eşlik etti.

Etkinlik sonunda değerlendirmede bulunan Denizova İşletme Şefi Sercan Eken, orman yangınlarıyla mücadelenin sadece söndürme çalışmalarından ibaret olmadığını, en önemli kısmın önleyici eğitimler olduğunu belirtti. Eken, "Denizova İlköğretim Okulu'ndaki evlatlarımızla hem teorik hem de pratik olarak çok verimli bir gün geçirdik. İnanıyoruz ki yeşil vatanımızı bu bilinçli nesillerle birlikte koruyacağız" dedi. - MUĞLA