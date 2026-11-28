Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin değerlendirmesine göre, Muğla bölgesinde hava sıcaklığının 4 Aralık tarihine kadar 1 dereceye kadar düşeceği uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Antalya ve Muğla'nın iç ve yüksek kesimlerinin 29 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren soğuk havanın etkisi altına gireceği ve soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren iç kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren iç kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, 1 Aralık 2026 Salı ve 2 Aralık 2026 Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ve ilgililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir. 29 Kasım ile 4 Aralık 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir" denildi.