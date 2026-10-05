Muğla\'da kırsal kalkınma için 22 projeye 110 milyon lira üzeri hibe sağlanacak

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Projeleri kapsamında hazırlanan 22 projenin imza töreni gerçekleştirildi. Toplam 222,5 milyon liralık yatırım tutarına sahip projelere 110 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, kamu kurumlarının temsilcileri, üreticiler, sanayiciler, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, 22 üretici ve sanayicinin kırsal kalkınma yatırımları kapsamında önemli projeleri hayata geçireceğini söyledi.

Projelerin toplam yatırım tutarının 222,5 milyon lira olduğunu belirten Baydar, "Toplamda 22 projemiz, 222,5 milyon TL'lik proje tutarı ve yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen hibe oranlarıyla hayata geçirilecek. Toplamda 110 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlanacak. Bu yatırımlar tamamlandığında üreticilerimizin ve müteşebbislerimizin kullanımında olacak. Aynı zamanda istihdam, üretim ve tarımın sürdürülebilirliği açısından da çok kıymetli yatırımlar" dedi.

"30 bin üreticiye hizmet veriyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Baydar, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 850 personelle sahada çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Baydar, "Muğla'da yaklaşık 30 bin üreticimize hizmet veriyoruz. Bunların içerisinde 24 bin hayvancılık işletmemiz bulunuyor. Bütün köylerimizi, mahallelerimizi ve çiftçilerimizi ziyaret ederek onların işlerini kolaylaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

2025 yılında üreticilerin hesaplarına 724 milyon liralık nakdi destek aktarıldığını kaydeden Baydar, 2026 yılında ise yaklaşık 1,2 milyar liralık ödemenin gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti. Baydar, üreticilere mazot desteğinin tamamının, gübre desteğinin ise yüzde 50'sinin sağlandığını ifade ederek, desteklerin belirlenmesi ve ödenmesi sürecinde saha çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Vali Akbıyık: "Üreten kim varsa yanındayız"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise Türkiye'nin üretim gücünün artırılması hedefi doğrultusunda tarım sektörüne yönelik yatırımların önem taşıdığını belirtti.

Akbıyık, "Üreten kim varsa biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak, Tarım ve Orman Bakanımızın temsilcisi olarak ve Muğla Valiliği olarak sizlerin yanındayız. Kooperatiflerimize ve üreticilerimize imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz" dedi.

Muğla'nın yalnızca turizm açısından değil, tarım ve hayvancılık alanında da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Akbıyık, kentte çok sayıda tarımsal ürünün üretildiğini söyledi. Muğla'nın su ürünleri, arıcılık, zeytin ve narenciye üretiminde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında bulunduğunu belirten Akbıyık, kentin tarım, turizm, madencilik ve diğer sektörlerde önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

"Hiçbir sektörü diğerine feda etmeden destekliyoruz"

Muğla'nın yüzde 70'inin ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Akbıyık, "Muğla Türkiye'nin gerçekten parlayan, gelişen yıldızı. Biz hiçbir sektörü diğerine feda etmeden, burada yaşayan insanlarımızın lehine olacak her türlü girişime ve projeye destek veriyoruz" diye konuştu.

Valilik olarak tarımdan hayvancılığa, su ürünlerinden arıcılığa kadar farklı alanlarda yürütülen projelere katkı sunduklarını belirten Akbıyık, Muğla çiftçisinin üretim ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında yer aldığını söyledi. Akbıyık, kırsal kalkınma projelerinin hazırlanmasında emeği geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline, üreticilere ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, yatırımların Muğla'ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Projeleri kapsamında destek almaya hak kazanan üretici ve yatırımcılarla protokoller imzalandı.