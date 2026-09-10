Muğla\'da organik susam projesinde üretici tarlalarında kontrol başladı

Muğla'da 2026 Yılı Organik Susam Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hizmet alımı yoluyla sözleşme imzalanan Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile proje üreticilerinin katılımıyla bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, projenin uygulama süreci, organik üretim şartları ve sahada yürütülecek kontrol çalışmaları ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan istişarelerin ardından, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından proje kapsamında yer alan üreticilerin tarlalarında kontrol çalışmalarına resmen başlandı.

Yetkililer, üreticilerin emeklerini değerlendirmek, sürdürülebilir tarım anlayışını yaygınlaştırmak ve organik susam üretimini güçlü bir şekilde desteklemek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.