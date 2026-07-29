Muğla’da risk grubundaki kamu çalışanlarına ‘Sıcak’ izni gündemde

Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Sağlık Bakanlığının 'Aşırı Sıcakların Sağlık Üzerine Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Güncelleme' konulu yazısı doğrultusunda aldığı kararlarda, özellikle risk grubunda bulunan vatandaşların korunmasını ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesini hedefliyor.

Muğla İl Umum Hıfzıssıhha Meclisi kararında, iklim değişikliğinin etkisiyle sıcak hava dalgalarının daha sık, daha şiddetli ve daha uzun süreli yaşandığına dikkat çekilerek; kronik hastalığı bulunanlar, 65 yaş ve üzerindekiler, beş yaş altı çocuklar, hamileler, emziren anneler, açık alanda çalışanlar ve bakıma ihtiyaç duyan bireylerin aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen gruplar arasında yer aldığı vurgulandı.

Kurumlar serinleme alanları oluşturacak

Karar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda risk gruplarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri artırılacak. Vatandaşların ihtiyaç halinde kullanabileceği serinleme alanları oluşturulacak, sosyal destek hizmetleri güçlendirilecek.

Risk grubundaki kamu çalışanları için izin gündemde

Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, Muğla'da aşırı sıcakların etkili olduğu gün ve saatlerde öncelikle kronik hastalığı bulunanlar, açık alanda çalışanlar, engelliler ve hamile kamu çalışanlarının çalışma şartlarının yeniden düzenlenmesi Valilik tarafından değerlendirilecek. Sıcaklıkların hayatın genelini olumsuz etkilemesi durumunda ise diğer kamu görevlileri için de gerekli görülmesi halinde idari tedbirler alınabilecek ve Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda çalışanlar izinli sayılabilecek.

Meteoroloji takip edilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ile Sağlık Bakanlığının sıcaklık değerlendirmeleri birlikte kullanılacak. Aşırı sıcak dönemlerinde UV indeksi de dikkate alınarak vatandaşların güneşten korunmasına yönelik ilave uyarılar yapılacak.

Kritik hizmetler için önlem

Elektrik, su, kanalizasyon, ulaşım, itfaiye ve gıda gibi temel altyapı hizmetlerinde aksama yaşanmaması amacıyla belediyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, elektrik dağıtım şirketleri ve ilgili kurumlar gerekli tedbirleri alacak.

Sağlık kuruluşları hazırlıklı olacak

Yaz boyunca kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına karşı hazırlıklar artırılacak. Sağlık personeline hizmet içi eğitimler verilecek, risk gruplarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilecek ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli idari ve teknik planlamalar gözden geçirilecek.

Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararlar oy birliğiyle kabul edilirken, uygulamaların aşırı sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemlerde vatandaşların sağlığını korumaya yönelik önleyici tedbirleri kapsadığı belirtildi.