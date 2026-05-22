Muğla\'da Sağanak Yağış ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'da kısa süreli etkili olan sağanak yağış ve ardından gelen dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Muğla'da etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar iş yerleri, otobüs durakları ve bina girişlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle özellikle ana arterlerde ve ara sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu. Sağanağın ardından bazı bölgelerde kısa süreli dolu yağışı da etkili oldu. Aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara kaçarken, dolu yağışı cadde ve sokakları kısa süre içerisinde beyaza bürüdü.

Meteoroloji yetkililerinin bölgede yer yer sağanak geçişlerinin devam edebileceği yönündeki uyarılarının ardından vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından kentte hayat normale dönmeye başladı. - MUĞLA