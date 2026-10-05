Muğla\'da Urban-CoLLaR çalıştayında Menteşe pilot alanı değerlendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Bilkent Üniversitesi koordinatörlüğünde; İtalya ve Belçika'dan yerel yönetimler, Ankara Bilkent Üniversitesi ve araştırma enstitülerinin iş birliğiyle yürütülen 'Döngüsel, Yenileyici Mahalleler için Kentsel Yaşayan (Urban-CoLLaR)' projesi kapsamında çalıştay gerçekleştirildi.

Urban- CoLLaR nedir?

Urban-CoLLaR projesi, mahalle ölçeğinde döngüsel ve yenileyici kentsel dönüşümü hızlandırmayı, döngüsellik ilkeleri hakkında ortak bir anlayış geliştirmeyi ve kentsel gelişim projelerini çevresel ve sosyal ekonomik kaynaklar açısından paydaşlarla beraber iyileştirmeyi hedefleyen bir AB projesidir.

Proje; Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar doğaya yük olmayan, karbon nötr ve kaynakların sürekli devridaim ettiği (döngüsel) bir şehir yapısına geçiş stratejisini amaçlamaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen konsorsiyum toplantısına Türkiye'den Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ve Çankaya Belediyesi; Avrupa'dan ise İtalya (Milano), Belçika (Brugge ve Leuven), Hollanda, Polonya ve Romanya'dan üniversiteler ile belediyeler yer aldı.

3 yıllık bir süre içinde tamamlanması hedeflenen projenin 31 Aralık 2027 tarihinde sona ermesi planlanmakta olup; 1 milyar 830 milyon 530 Euro bütçe ayrıldı. Projenin bütçesini Türkiye'den, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Avrupa'daki ortak fon kuruluşları (DUT Ortaklığı) karşılıyor.

Kentin geleceğini birlikte planlıyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ortakları arasında yer aldığı 'Döngüsel Yenileyici Mahalleler için Kentsel Yaşam Laboratuvarlarının Birlikte Oluşturulması' (Urban-CoLLaR) projesi kapsamında, 24 Eylül 2026 tarihinde Marmaris İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisinde Menteşe pilot alanına yönelik ortak çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda katılımcılar, Menteşe pilot alanına ilişkin farklı bakış açılarını ve deneyimlerini paylaşarak, uygulamalı çalışmalar ve ortak tartışmalar aracılığıyla mevcut durumu değerlendirdi. Katılımcıların birlikte ürettiği fikirler, kentsel yaşamın farklı alanlarına ilişkin ihtiyaçların ve fırsatların ortaya konulmasına katkı sağladı.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Cihan Kayaçetin, "Projemizin adı Urban Color. Önemli noktası bu bir uluslararası çoklu işbirliği projesi ve ilgili çağrıda ilk defa bir Türk koordinatörün bulunduğu bir proje. Aynı zamanda aslında altı tane farklı ülkedeki çalışmayı Türkiye'den destekleyebildiğimiz ve faydalanabildiğimiz için de çok mutluyuz. Bunlarla beraber şu an dönüşüm dediğimiz, yani Türkiye'de kentsel dönüşüm olarak tanımlıyoruz ki Avrupa'da da farklı bir dönüşüm söz konusu. Bu dönüşümün nasıl daha verimli olabileceği, malzemeler, enerji, su, bunların döngüsel olarak nasıl kullanılabileceği konusunda yerel halkla ya da uzmanlarla ya da dünyada yapılan en iyi çalışmalarla belediyelerin bu konuda karar almasını desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nda Makine Mühendisi olarak görev yapan Burak Hozatlı, "Bugün Urban Collor projesi kapsamında önemli bir ortak bir çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Farklı ülkelerden proje ortaklarımız, akademisyenlerimiz, yerel paydaşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Muğla'nın geleceğini konuşuyoruz. İklim değişikliği, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesi gibi başlıklarda Muğla'nın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve ve uygulanabilir çözümleri birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü daha sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir bir Muğla'nın birlikte düşünerek ve birlikte üreterek mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

Marmaris İçmeler Tesisinde gerçekleştirilen uygulamalı kısmı yöneten Lahey Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Değer Ağları Tasarımı araştırma grubunda Genç Tasarım Araştırmacısı Celina Whitehead, "Bugün burada 'Lego Serious Play' (Lego ile Ciddi Oyun) adlı atölyeyi yürütmek için bulunuyorum. Bu atölyede, Lego parçalarını kullanarak Muğla özelinde karşılaşılan zorlukları, sorunları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaya yönelik bir yöntem uygulayacağız. Lego Serious Play yönteminin en önemli özelliği, alışılmış düşünme ve tartışma biçiminin dışına çıkmayı sağlamasıdır. Sadece konuşarak fikir alışverişinde bulunmak yerine, Lego parçalarıyla düşüncelerimizi somutlaştırıyor ve hayal ettiklerimizi görselleştiriyoruz. Böylece yeni bir düşünme biçimi ortaya çıkıyor. Aynı zamanda katılımcıların daha yenilikçi olmalarına ve içinde bulundukları çevreyi, şartları ve sorunları daha iyi anlamalarına imkan sağlıyor. Muğla'da bulunmaktan ve burada farklı paydaşlarla tanışarak bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Buranın bizim için oldukça ilgi çekici bir örnek çalışma alanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Muğla'nın çok belirli bir bölümünü ele alıyoruz. Burada elde edeceğimiz sonuçların, Avrupa projemiz kapsamında yürüttüğümüz diğer örnek çalışmalarla karşılaştırılması açısından da oldukça önemli olacağına inanıyorum" dedi.