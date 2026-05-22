Muğla'da Üreticilere İlaçlama Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Üreticilere İlaçlama Eğitimi

Muğla\'da Üreticilere İlaçlama Eğitimi
22.05.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü, üreticilere güvenli ilaçlama yöntemlerini anlattı.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 10 farklı mahalleden gelen üreticilere doğru, bilinçli ve güvenli ilaçlama yöntemlerini aktardı.

Muğla'da güvenilir gıda arzının sağlanması ve tarımsal üretimde kalitenin artırılması amacıyla üretici eğitimlerine hız kesmeden devam ediliyor. Bu kapsamda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman teknik personeller tarafından, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda üreticilere yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Menteşe ilçesine bağlı 10 farklı mahalleden gelen üreticilerin yoğun katılım gösterdiği programda, "B Reçete ve Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) Uygulama Belgesi" konuları masaya yatırıldı. Eğitimde, sürdürülebilir tarım teknikleri ile kimyasal mücadelede doğru bilinen yanlışlar üzerinde duruldu.

İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan sunumlarda, bitki koruma ürünlerinin doğru dozda, doğru zamanda ve güvenli kullanımı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Kimyasal ilaçların çevreye, insan sağlığına ve faydalı böceklere zarar vermesini engellemek adına uyulması gereken kurallar anlatılırken, üreticilerin bitki koruma ürünlerini reçeteli ve belgeli olarak uygulama süreçleri adım adım aktarıldı.

Eğitim sonunda üreticilerin merak ettiği sorular yanıtlanırken, bu tür bilgilendirme çalışmalarının saha denetimleriyle koordineli olarak devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muğla'da Üreticilere İlaçlama Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Milli Takımı’ndan ABD Büyükelçiliği’ne vize başvurusu İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusu
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da başladı 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

09:44
Bu iş tamam Salah’ın Fener’e imzası artık kesin gibi
Bu iş tamam! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:30
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı Jesus’tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 09:59:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Muğla'da Üreticilere İlaçlama Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.