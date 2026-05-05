Muğla\'da üreticiye doğal ilaç desteği

05.05.2026 12:53
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesi Katrancı Mahallesi'nde uzun yıllardır sürdürülen çam fıstığı üretiminde son yıllarda yaşanan verim kaybına karşı üreticilere çevreye zarar vermeyen doğal ilaç desteği sağlıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 'Tarlanıza Geliyoruz' projesi kapsamında bölgede yapılan saha çalışmaları sonucunda çam kozalağı emici böceği zararlısı tespit edilirken, üreticilere doğal yöntemlerle mücadele desteği verilmeye başlandı.

Zararlı böcek tespiti yapıldı

Literatürde bu zararlıya karşı doğrudan kimyasal bir ilaçlı mücadele yönteminin bulunmadığını tespit eden Büyükşehir Belediyesi teknik personeli, yapılan araştırmalar sonucunda doğal yöntemlerle mücadele uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda üreticilere, kekikten elde edilen ve korvakrol etken maddesi içeren doğal ilaç ile yaprak gübresi desteği sağlanıyor. Uygulama süreci teknik ekipler tarafından takip edilecek. Destekleme çalışmaları kapsamında üreticilere ayrıca azot, fosfor, potasyum, aminoasit ve silisyum içeren bitki besleme kiti de dağıtıldı.

Katrancı Mahallesi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı

Destek programı kapsamında 4 Mayıs Pazartesi günü Yatağan ilçesi Katrancı Mahallesi Köy Kahvesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katrancı Tarımsal Kalkındırma Kooperatifinden Mehmet Tan, "2009'dan beri hiçbir verim alamıyoruz. Girişimlerimiz sonucunda Büyükşehir'e taleplerimizi ilettik. İlaçlandıktan sonra inşallah verimimiz artacağına inanıyoruz. Desteklerinden dolayı Ahmet Başkan'ıma teşekkür ederim" dedi.

Katrancı Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztemiz, "Çok uzun zamandır bu yana çamlarımıza verim olmadığı için Büyükşehir'den destek istedik. Büyükşehir'imize Allah razı olsun, gereken desteği verdi. Geldiler burada. Yerinde incelediler. Şu anda da ağaçlarda ilaçlama safhasındayız. Üreticilerin yanında olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Arat ve personeline teşekkür ederim" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, sürdürülebilir tarım hedefi doğrultusunda üreticilerin yanında olduklarını ifade ederek, "Tarımsal değeri olan çam fıstığının üretimi arttırmak adına, kayıplarınızı azaltmak adına elimizden ne geliyorsa onu yapmak için buradayız. Sizlerin yanındaydık, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın tarımsal değerlerini korumanın ve üreticiyi desteklemenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, çam fıstığının bölgenin hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir değeri olduğunu, üreticilerin yaşadığı sorunlara kayıtsız kalmadıklarını ve doğayla uyumlu, sürdürülebilir çözümlerle üretimin devamlılığını sağlamak için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

