Muğla\'nın projeleri BELFOR\'da tanıtıldı

25.04.2026 14:53  Güncelleme: 14:54
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yerel kalkınmadan sosyal belediyeciliğe, kültür-sanattan altyapı planlamasına kadar farklı alanlarda hayata geçirdiği projeler, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyecilik Forumu'nda (BELFOR) 'İyi uygulama örnekleri' arasında yer aldı.

Türkiye genelinden çok sayıda belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen BELFOR, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlendi. Belediyeler arası iş birliğini güçlendirmek, yenilikçi uygulamaların paylaşımını sağlamak ve yerel yönetimlerde deneyim aktarımını geliştirmek amacıyla düzenlenen forumda, farklı başlıklarda başarılı projeler katılımcılarla buluşturuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kente değer katan birçok proje forumda örnek uygulama olarak sunuldu.

Yerel kalkınma ve istihdama katkı sağlayan model

Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından yürütülen 'Beceri: Eğitimden İstihdama, İstihdamdan Yerel Kalkınmaya' projesi, eğitim ile istihdam arasında kurduğu güçlü bağ ve yerel kalkınmayı destekleyen yapısıyla dikkat çekti.

Kırsalda üretimi güçlendiren kooperatifçilik yaklaşımı

Tarım Güç Birliği İşletme Kooperatif Projesi, üreticiyi destekleyen, tarımsal üretimde örgütlü yapıyı güçlendiren ve kırsal kalkınmayı teşvik eden modeliyle forumda öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı.

Kadınlara yönelik güçlendirici sosyal proje

'Hayat Değiştiren, Dönüştüren, Güçlendiren Dokunuş: Kadın Yaşam Merkezleri' projesi, kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden desteklenmesini hedefleyen yapısıyla katılımcıların ilgisini çekti.

Kültür-sanatta erişilebilirlik ve kurumsal yapı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının 'Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Ücretsiz Sanatsal Erişim Modeli' ile her yaştan yurttaşın sanata erişimini kolaylaştıran yaklaşımı paylaşıldı. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Projesi, kentin kültür-sanat hayatına katkı sunan ve sanatsal üretimi kurumsal bir yapıya taşıyan önemli bir çalışma olarak forumda yer aldı.

Felsefe ile toplumsal farkındalık

Felsefe ve Yaşam Akademisi projesi, bireysel gelişimi destekleyen, eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve toplumsal farkındalık oluşturan yapısıyla iyi uygulama örnekleri arasında sunuldu.

Altyapı ve su yönetiminde stratejik çalışma

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan 'Milas Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini (Desalinizasyon) Projesi Fizibilite Raporu', teknik ve stratejik altyapı çalışmaları kapsamında değerlendirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin farklı alanlarda geliştirdiği projelerin ulusal düzeyde örnek gösterilmesi, kentin yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir yerel yönetim anlayışının önemli bir göstergesi oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Çevre, Son Dakika

