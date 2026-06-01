Muğla Orman Müdürlüğü\'nde Bayramlaşma

Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi. Bölge Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, personelin bayramı kutlanarak yeni çalışma dönemi için başarı dileklerinde bulunuldu.

1 Haziran Pazartesi günü kurum bahçesinde bir araya gelen orman teşkilatı, bayram sonrasındaki ilk iş gününe motivasyon depolayarak başladı. Düzenlenen programa, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, Şube Müdürleri, Bölge Müdürlüğü, Fidanlık Müdürlüğü, Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ve Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. Programda tüm personelle tek tek tokalaşarak bayramlaşan Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, çalışanların ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Yeşil vatanı korumak için fedakarca görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Ülküdür, yeni çalışma döneminde tüm personele sağlık, huzur ve çalışmalarında başarılar diledi. Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda geçen bayramlaşma programı, personelin karşılıklı iyi dilek ve temennilerini paylaşmasının ardından sona erdi. Kurum çalışanları, bayramlaşmanın ardından yeşil vatanı koruma ve geliştirme görevlerinin başına geri döndü. - MUĞLA