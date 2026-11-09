Muğla ve Aydın'da 30 noktada 45 bin fidan toprakla buluşturulacak - Son Dakika
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Muğla ve Aydın'da 30 noktada 45 bin fidan toprakla buluşturulacak

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Muğla ve Aydın\'da 30 noktada 45 bin fidan toprakla buluşturulacak
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla ve Aydın'da 30 noktada toplam 45 bin fidan toprakla buluşturulacak. Muğla'da 13 noktada 35 bin, Aydın'da 17 noktada 10 bin fidan dikilecek; ana programlar Yeşilüzümlü ve yangından etkilenen Çine Kavşit'te yapılacak.

Muğla ve Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 30 ayrı noktada toplam 45 bin fidan dikilecek.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında gerçekleştirilecek etkinlikler, bu yıl dünya barışına ithafen 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Muğla'da 13 ayrı noktada 35 bin, Aydın'da ise 17 ayrı noktada 10 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Muğla'daki ana program Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, Aydın'daki ana program ise bu yıl orman yangınından etkilenen Çine ilçesinin Kavşit bölgesinde gerçekleştirilecek. Ana programların yanı sıra her iki ilin tüm ilçelerinde protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla fidan dikim törenleri düzenlenecek.

Türkiye genelinde yüz binlerce fidanın dikileceği 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleriyle doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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