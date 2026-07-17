Munzur Dağları\'ndaki Buzul Gölleri Doğaseverleri Cezbediyor

Erzincan ile Tunceli sınırları arasında yükselen 3 bin 450 rakımlı Munzur Dağları'nın zirvesindeki buzul gölleri, yaz mevsiminde sunduğu eşsiz doğa manzarasıyla doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

Mavi, turkuaz ve yeşilin farklı tonlarını bir arada barındıran buzul gölleri, özellikle Yeşil Göl ve Merk Yaylası, Erzincan başta olmak üzere çevre illerden gelen doğa tutkunlarının gezi rotasında yer alıyor. Bölge, yerli ve yabancı kampçılar ile dağcıların da uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Yaklaşık 10 saat süren gidiş-dönüş yürüyüş parkuruyla ulaşılabilen bölge, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, zengin yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Parkur boyunca boz ayılar, çengel boynuzlu dağ keçileri (şamua) ve yaban keçileri, karla kaplı zirvelerde görüntülenebiliyor.

Kaynak suları bakımından da zengin olan Munzur Dağları, yürüyüş boyunca ziyaretçilere serinleme ve dinlenme imkanı sunarken, eşsiz manzarasıyla fotoğraf tutkunlarına da görsel şölen yaşatıyor.

Doğasever Hakan Gökalp, Munzur Dağları'nın büyüleyici bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, "Murat Aydemir'in rehberliğinde Doğa harikası Munzur Dağları'ndaki Yeşil Göl'e geldik. Biraz zorlu ve meşakkatli bir yolculuk olsa da buraya gelmeye fazlasıyla değdi." dedi.

Bursa'dan Erzincan'a gelen emekli öğretmen 72 yaşındaki Şükrü Han ise bölgenin mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade ederek, "Herkese buraları gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Doğası gerçekten eşsiz." diye konuştu. - ERZİNCAN