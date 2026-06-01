Muş\'ta Besicilerin Yayla Dönüşü Başladı

Muş'ta kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle sonbaharda küçükbaş hayvanlarını daha sıcak bölgelere götüren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte sürüleriyle yeniden yüksek rakımlı yaylalara dönmeye başladı.

Muş'ta hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin yayla mesaisi başladı. Kış aylarını daha elverişli iklim şartlarına sahip çevre illerde geçiren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarını yeniden kentin yüksek rakımlı yaylalarına götürmek üzere yola çıktı. Kasım ayından itibaren sürülerini kış şartlarının daha hafif geçtiği bölgelere götüren besiciler, baharın gelmesiyle dönüş yolculuğuna başladı. Kilometrelerce yol kat eden besiciler, gün boyunca sürülerine eşlik ederken akşam saatlerinde belirledikleri noktalarda konaklıyor. Zorlu yolculuğun ardından besiciler, küçükbaş hayvanlarını yaz boyunca otlatacakları yaylalara çıkarıyor.

Muş'un geniş mera alanları ve zengin bitki örtüsü, yaz aylarında küçükbaş hayvancılık yapan besiciler için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor. Besiciler, yaylalarda yaklaşık 6 ay boyunca konaklayarak hayvanlarını otlatıyor.

Yaklaşık 8 gündür yolda olduklarını söyleyen besicilerden Eyüp Soydan, "Kozluk'tan geldik. Sekiz gündür yoldayız. Bu kuzuların hepsi yolda doğdu. Bu sene dağda çok kar vardı, biz de bayağı zorlandık. Mecburen asfalt yoldan geldik. Yani bu sene oldukça eziyet çektik. Bu kuzulardan dört tanesi dün akşam doğdu. Yürüyemedikleri için onları eşeğin sırtında taşıyoruz. Diğerleri daha önce doğduğu için yürüyebiliyor. Hayvancılık gerçekten zor. Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Yağmur da yağıyor. Biz altı ay Kozluk'ta kaldık. Muş'ta kışın kar çok yağdığı için hayvan besleyemiyoruz. Kar fazla olunca yaşam da zorlaşıyor. Bu nedenle daha sıcak bölgelere, Kozluk'a gittik. Bu sene dağlarda kar çok yağdı. Bu yüzden dağ yolunu kullanamadık, mecburen asfalt yoldan geldik. Hayvanlarımızın da ayaklarında sıkıntılar oluştu. Bazıları topallamaya başladı, ayaklarında ciddi ağrılar var. Allah'ın izniyle üç gün sonra yerimize ulaşacağız" dedi. - MUŞ