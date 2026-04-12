Muş\'ta Nisan Karı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muş'ta Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hasköy ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde günlerdir aralıksız süren kar yağışı, bugün ilçe merkezinde de etkisini gösterdi.

Kar yağışıyla birlikte ilçe kısa sürede beyaza bürünürken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Yoğun kar nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Ekiplerin, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yol açma çalışmalarına ağırlık verdiği öğrenildi.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşlar ise bahar ayında etkili olan kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. - MUŞ