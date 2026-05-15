Muş'ta Yabani Bitki Toplama Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Yabani Bitki Toplama Tehlikesi

Muş\'ta Yabani Bitki Toplama Tehlikesi
15.05.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta kontrolsüz yabani bitki toplanması doğayı tehdit ediyor, denetimler artırıldı.

Muş'ta çiriş otu başta olmak üzere ışgın, mendik, kenger, heliz ve salep gibi yabani bitkilerin kontrolsüz şekilde toplanıp kamyon ve tırlarla taşınması doğayı tehdit ediyor.

Muş Valiliği ile Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, doğal bitki örtüsünün korunmasına yönelik denetimler artırıldı. Özellikle çiriş otu, ışgın, mendik, kenger, heliz ve salep gibi doğal bitkilerin kökünden sökülerek aşırı miktarda toplanması, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem açısından risk oluşturuyor. Son dönemde bu bitkilerin pikap, kamyon ve tırlarla il dışına taşınarak ticari amaçla satışının yapılması ise doğal alanlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Kent genelinde sürdürülen çalışmalarla vatandaşların bilinçlendirilmesi hedeflenirken, kontrolsüz toplama faaliyetlerine karşı denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Denetimlerin jandarma, emniyet ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüleceği, özellikle toplu taşıma ve ticari sevkiyatlara yönelik kontrollerin artırılacağı kaydedildi. Doğal yaşam alanlarına zarar verecek şekilde yabani bitki toplayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 245 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Özellikle toplu taşıma ve ticari sevkiyatların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin başlatılacak.

Muş'ta esnaflık yapan Burhan Sayılgan, "Dağlarda kendiliğinden yetişen sibidak, kenger, çiriş otu ve ışgın gibi bitkiler gerçekten sağlık açısından faydalı ürünlerdir. Fakat bunları bilinçli bir şekilde toplamamız ve nesillerini tüketmeden halka ulaştırmamız lazım. Bazı kesimler bu bitkileri kökünden söküyor. Özellikle kengeri çıkarırken kökünü kesiyorlar ve böylece geri dönüşünü, yani neslini tüketiyorlar. Işgın da aynı şekilde kökünden sökülünce geri dönüşü olmuyor. Artık kenger, sibidak ve mendik dediğimiz bu bitkiler konusunda valiliğin aldığı kararlara uyum sağlamamız gerekiyor. Bilinçsiz toplamayalım, bu güzel ürünlerin neslini tüketmeyelim" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muş'ta Yabani Bitki Toplama Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

21:07
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:18:30. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Yabani Bitki Toplama Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.