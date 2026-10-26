Muş'taki Ilıca Yaylası sonbahar renkleriyle doğasever ve fotoğrafçıları buluşturdu - Son Dakika
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Muş'taki Ilıca Yaylası sonbahar renkleriyle doğasever ve fotoğrafçıları buluşturdu

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Muş\'taki Ilıca Yaylası sonbahar renkleriyle doğasever ve fotoğrafçıları buluşturdu
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Muş\'taki Ilıca Yaylası sonbahar renkleriyle doğasever ve fotoğrafçıları buluşturdu
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Muş'un Ilıca köyündeki Ilıca Yaylası, sonbaharda sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara bürünerek doğasever ve fotoğrafçıların ilgisini çekti. Gerok Topluluğu üyeleri ve fotoğraf tutkunları yaylada yürüyüş yapıp renkleri fotoğraflarken, doğal alanların korunmasına dikkat çekildi.

Muş'taki Ilıca Yaylası, sonbaharın sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla görsel şölen sunarken, doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya akın etti.

Muş'un Ilıca köyünde bulunan Ilıca Yaylası, sonbaharın gelişiyle sarı, kırmızı ve kahverengi tonuna bürünerek renk cümbüşü oluşturdu. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, sonbaharın eşsiz manzarasını görmek için yaylayı ziyaret etti. Ağaçların ve doğanın farklı tonlara büründüğü yayla, ziyaretçilerine görsel şölen sundu. Farklı meslek gruplarından kişilerin bir araya geldiği Gerok Topluluğu üyeleri ile ilin tanınan fotoğrafçıları da yaylayı ziyaret etti. Doğaseverler, yaylada düzenledikleri yürüyüşle doğanın tadını çıkarırken, fotoğrafçılar ise sonbaharın sunduğu renkleri en güzel şekilde fotoğraflamaya çalıştı. Doğayla iç içe keyifli bir gün geçiren ziyaretçiler, Ilıca Yaylası'nın sonbaharda ortaya çıkan eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Sarı, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarının buluştuğu yayla, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Fotoğraf sanatçısı Muzaffer Göç, sonbaharın doğada oluşturduğu renklerin her karede ayrı bir güzellik sunduğunu belirterek, bu mevsimin fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar ortaya çıkardığını ifade etti. Göç, "Bugün sonbaharın en güzel renklerinin bulunduğu Ilıca Yaylası ve Kurtik Dağı'nın zirvesinden Kale Bağları'na doğru doğa yürüyüşü yaptık. Muhteşem manzaralarla karşılaştık. Çok güzel fotoğraflar çektik. Sarı, kırmızı ve turuncu renklerin oluşturduğu bir renk cümbüşüne tanıklık ettik. Bizimle birlikte gelen arkadaşlarımız da gerçekten çok güzel fotoğraflar ve videolar çektiler. Günün sonunda buradan çok mutlu bir şekilde ayrıldılar" dedi.

Akademisyen Fatma Cumhur ise Ilıca Yaylası'nın sonbaharda farklı renklere bürünmesinin doğanın güzelliğini ortaya koyduğunu belirterek, bu tür doğal alanların korunmasının önemine dikkat çekti. Cumhur, "Ben Muş'ta akademisyen olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bir doğa gezginiyim. Muş'ta fırsat buldukça arkadaşlarımızla dağlara çıkıyor, geziyor ve buranın doğal güzelliklerini keşfediyoruz. Bugün yine Muş'un zirvelerine, sonbaharın sanatını görmeye çıktık. Gerçekten çok güzel manzaralarla karşılaştık. Sararan yapraklar, rengarenk ağaçlar hepimizi çok etkiledi. Herkes bol bol fotoğraf çekti. Çok güzel fotoğraflar çektik ve aynı zamanda çok keyif aldık. Bizim için çok güzel bir gündü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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