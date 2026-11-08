Muş'un yükseklerinde kar 1 metreye ulaştı, Üçevler grup köy yolu temizleniyor - Son Dakika
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Muş'un yükseklerinde kar 1 metreye ulaştı, Üçevler grup köy yolu temizleniyor

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Muş\'un yükseklerinde kar 1 metreye ulaştı, Üçevler grup köy yolu temizleniyor
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Muş\'un yükseklerinde kar 1 metreye ulaştı, Üçevler grup köy yolu temizleniyor
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Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olan Üçevler grup köy yolunda Muş İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması yürütüyor.

Muş'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için çalışma başlatıldı. Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolda biriken karları temizlemek için yoğun mesai harcadı. Ekiplerin yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiGüncelYaşamÇevreMuşSon Dakika

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