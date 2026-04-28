MUSKİ\'den Bodrum Gümbet su ana isale hattı açıklaması

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Bodrum ilçesinde devam eden su isale hatlarını değiştirilmesine ilişkin Gümbet ana isale hattındaki devam eden çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

MUSKİ Genel müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bodrum ilçemizin Gümbet Mahallesinde devam eden ana isale hatlarının yenileme çalışmaları konusunda bölge esnafı ile yapılan görüşmelere istinaden açıklama yapılması gereği doğmuştur. Bilindiği üzere Bodrum'da 2011 yılında DSİ tarafından yapılan, yanlış malzeme seçimi bilirkişi raporu ile ortaya konan ve hukuki sürecin işletildiği ana isale hatlarında sürekli olarak arızalar yaşanmıştır.

İlimizin Büyükşehir statüsü kazandığı 2014 yılından bu yana bahse konu hatlar üzerinde irili ufaklı 3 bini aşkın arıza yaşanırken bu arızlar milyonlarca ton su, iş gücü ve maddi kayba neden olmuştur. Ayrıca bu hatlardan kaynaklı arızalarda can kaybı tehlikeleri de yaşanmış büyük felaketlerin eşiğinden dönülmüş, çok uzun süren kesintiler meydana gelmiştir. 2024 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Ahmet Aras, ilk günden bu yana Bodrum'daki arızalı hatların değiştirilmesi konusunda büyük bir irade göstermiş ve bu değişimin şart olduğu anlayışıyla tüm çözüm önerilerini masaya yatırmıştır. Hat değişiminin büyük bir maddi kaynak gerektirmesi üzerine Büyükşehir Belediyesinden MUSKİ Genel Müdürlüğüne meclis onayı ile kaynak aktarımı yapılmış ve öz kaynaklar ile Bodrum'un arızalı isale hatlarının değişimine başlanmıştır. Çalışmalar kapsamında Bodrum'un Güney ve Kuzey olmak üzere iki güzergahta ele alarak hatların yenilemesine başlanmıştır. Bu kapsamda Güney Ana İsale Hattında Torba, Müskebi, Yahşi, Gümbet ve Turgutreis Mahallelerini kapsayan 22 bin metrelik hat yenilemesinin yaklaşık 17 bin metresini tamamlanmış ayrıca Yalıkavak ve Gümüşlük güzergahını kapsayan kuzey isale hattında başlatılan 8 bin 682 metrelik yenileme çalışmanın 6 bin 300 metresini tamamlanmıştır. Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde devam edecek olan çalışmalarımız için bölge esnafının kazı çalışmalarının uzayacağı ve işlerine engele olacağına dair bazı endişeleri oluşmuştur. Bu nedenle Genel Müdür Yardımcılarımız Nuri Kali ve Ahmet Demirel tarafından esnafa gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup çalışmalar tüm detayı ile halkımıza anlatılmıştır. Çalışmanın 700 metrelik kısmını oluşturan Adnan Menderes Bulvarındaki projenin en hızlı şekilde tamamlanması için gerekli önlemleri aldığımızın bilinmesini isteriz. Bu kapsamda Bodrum Kaymakamlığımızdan gerekli izinler alınarak burada yapılacak olan çalışma gece saat 24: 00'e kadar devam edecektir. Ayrıca çalışan sayısı 2 katına çıkarılıp kazı ve boru değişim işlemi olabilecek en hızlı şekilde gerçekleştirilecektir. Ayrıca çalışma süresince esnafımızın ve vatandaşlarımızın en az düzeyde etkilenmesi adına gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Yapılan bu çalışmaların Bodrum'un altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözeceği ve uzun vadede hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza kesintisiz ve güvenli içme suyu temini sağlayacağı unutulmamalıdır. Gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm esnafımıza ve hemşerilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca kurumumuzun tüm iletişim kanallarının açık olduğunu, bölge esnafımızın ve halkımızın tüm şikayet, öneri ve sorularının titizlikle değerlendirilip en hızlı şekilde iletişime geçileceğini önemle belirtmek isteriz" - MUĞLA