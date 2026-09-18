MUSKİ ekiplerinden gece mesaisi

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi üzerinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor. Çalışmalar, bölgedeki yoğun trafik ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın altyapı çalışmalarının vatandaşlara mağduriyet yaşatmadan yürütülmesi yönündeki talimatları doğrultusunda MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe Orhaniye'deki içme suyu hattı yenileme çalışmalarını günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için gece mesaisiyle sürdürüyor.

2 Bin 600 metrelik içme suyu hattı yenilendi

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe Orhaniye Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arızalara sebep olan içme suyu hatlarını, yol yapım çalışmaları öncesinde aynı güzergahta yeniden kazı yapılmasının önüne geçmek amacıyla yeniliyor.

Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi ve çevresinde iki etap halinde yürütülen çalışmaların ilk etabında 2 bin 600 metrelik içme suyu hattı yenilenirken, çalışmalar ikinci etapta ise Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi, Birlik Sokak ve 111 No.lu Sokak'ta toplam devam ediyor. Bu bölgelerdeki 800 metrelik yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Gece çalışmasıyla trafik akışı korunuyor

Güzergahta gün içinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle ekipler çalışmalarına saat 21.00'den sonra başlıyor. Gece boyunca devam eden çalışmalarla ulaşımın mümkün olduğunca aksamaması sağlanırken, yol ve trafik güvenliği için gerekli tedbirler de alınıyor. İçme suyu hattı yenileme çalışmalarının, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yol yapım çalışmaları öncesinde tamamlanmasıyla birlikte aynı güzergahta yeniden kazı yapılmasının önüne geçilmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması amaçlanıyor.