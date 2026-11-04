MUSKİ, Muğla genelinde yağışlara karşı 13 ilçede önleyici çalışma yürütüyor - Son Dakika
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MUSKİ, Muğla genelinde yağışlara karşı 13 ilçede önleyici çalışma yürütüyor

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MUSKİ, Muğla genelinde yağışlara karşı 13 ilçede önleyici çalışma yürütüyor
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MUSKİ ekipleri, Muğla genelinde süren yağışlara karşı 13 ilçede taşkın ve su baskınlarını önlemek için dere yataklarında temizlik, yağmur suyu hatlarında açma çalışması yürütüyor. Ekipler 24 saat görev yaparken vatandaşlar ihbarlarını 185 ve 444 48 01 hatlarına iletebilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkisini sürdüren yağışlara karşı 13 ilçede taşkın ve su baskınlarına yönelik önleyici çalışmalarını sürdürüyor.

MUSKİ ekipleri, muhtemel taşkınların önüne geçmek amacıyla dere yataklarında temizlik, mazgal ve yağmur suyu hatlarında açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca su akışını engelleyebilecek moloz ve hafriyat birikintileri kaldırılırken, yağmur suyu tahliye noktalarında da kontroller yapılıyor.

Ekipler 24 saat görev başında

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışlara karşı gerekli hazırlıkların tamamlandığı belirtilerek, muhtemel su baskını ve taşkınlara karşı ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi.

Vatandaşların ihtiyaç ve ihbarlarını MUSKİ Genel Müdürlüğünün 185 numaralı çağrı merkezi ile Muğla Büyükşehir Belediyesinin 444 48 01 numaralı hattına iletebileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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